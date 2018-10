Bass, Tina und Mila spielbar in Dead or Alive 6

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Team Ninja kündigen über die offizielle Webseite Bass, Tina und Mila als spielbare Figuren in Dead or Alive 6 an. Ebenfalls wurde mit dieser Ankündigung The Muscle als neuer Kampfschauplatz enthüllt.

Der Profi

Bass ist ein ehemals mächtiger professioneller Wrestler. Er macht sich ständig Sorgen um seine einzige Tochter Tina, die ihren Träumen nachjagt und sich lieber als Model, Schauspielerin oder auch als Rockstar versucht, anstatt sich ebenfalls auf eine Karriere als Weltklasse-Wrestlerin zu konzentrieren, um das Familienerbe fortzuführen. Nachdem die DOATEC-Fabrik, in der er mit Rig gearbeitet hat, zerstört wurde, zieht er mit diesem nach New York.

Mit seiner beeindruckenden rohen Gewalt und vielfältigen Wurftechniken überwältigt er seine Gegner. Ein Treffer seinerseits kann bereits genug sein, um den Kampf zu seinen Gunsten zu entscheiden. In seiner Freizeit trainiert er gern mit seiner Tochter und fährt Motorrad. Was hält die Zukunft für ihn bereit?

Die Ambitionierte

Tina ist die einzige Tochter des legendären Wrestlers Bass. Anstatt in seine Fußstapfen zu treten, nutzte sie trotz ihrer ausgeglichenen Fertigkeiten den Ring eher als Sprungbrett, um ihre eigenen Träume als Model, Schauspielerin und auch als Rockstar zu erfüllen. Nun strebt sie sogar an, um den Posten als Präsident zu kandidieren. Wohin führt ihre Zielstrebigkeit noch, abseits ihrer Leidenschaft für Fighting Games und fürs Radfahren?

Der Fan

Wrestling schaut sich Mila gerne an, doch ihr Metier sind die Mixed Martial Arts. Mit ihrem aggressiven, schnellen Kampfstil hat sie schon viele spektakuläre Siege in der ganzen Welt eingefahren. Als eifriger Fan von Bass ist einer ihrer größten Träume, ihn tatsächlich im Ring zu treffen. Zwischen ihren Schichten in ihren Teilzeitjobs verbringt sie ihre Zeit im Fitnessstudio, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Besonders beeindruckt sie durch ihren Ehrgeiz und ihre wilde Persönlichkeit.

The Muscle

Alle drei vorgestellten Charaktere stehen mit dem neuen Kampfschauplatz The Muscle in Verbindung. Zur Einweihung ihres neuen Kampfrings lädt das Vater-Tochter-Gespann aus Bass und Tina Reporter ein, um ihre neue Organisation für professionelles Wrestling mit dem Namen The Muscle vorzustellen. In der Arena wird die Action nicht nur durch ihre Kämpfer angeheizt. Die Seile am Ringrand stehen unter Strom und die Eckpfeiler spucken Feuer. Wer bringt das besondere Etwas mit, um den Titel nach Hause zu bringen?

Dead or Alive 6 erscheint am 15. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs im Handel. In Japan ist außerdem eine Veröffentlichung in Arcade-Hallen geplant.

via Gematsu