Zettai Kaikyuu Gakuen erscheint am 10. Januar in Japan

Der Publisher Prototype hat den Veröffentlichungstermin von Zettai Kaikyuu Gakuen: Eden with Roses and Phantasm für PlayStation 4 bestätigt. In Japan soll das Otome am 10. Januar 2019 für die genannte Plattform erscheinen.

Ursprünglich wurde Zettai Kaikyuu Gakuen 2015 für PCs veröffentlicht. Ein Jahr später folgte eine PlayStation-Vita-Version.

Japan im Jahre 2020

Die Protagonistin, Neri Fujieda, lebt im Armenviertel „Ring Area“, welches die Bucht von Tokio umrundet. Ihr Leben hier ist zwar schlicht, aber auch friedlich. Eines Tages verschwindet ihr Vater ohne ein Wort zu sagen. In dem von ihm hinterlassenen Brief steht, dass sie zur Kaikyuu-Schule gehen soll.

Die Privatschule Kaikyuu…

Ein Internat für Söhne und Töchter aus angesehenen Familien, das mit dem Ziel gegründet wurde Schüler so zu unterrichten, dass sie später Japan aktiv unterstützen können.

Neri folgt der Aufforderung ihres Vaters und geht fortan an diese Schule, wo sich allerhand Berühmtheiten versammeln. Zwar ist das Gebäude sehr vornehm, jedoch herrscht durch ein bestehendes Klassensystem enorme Diskriminierung gegenüber niedrigeren Gesellschaftsschichten.

An der Spitze steht die Königin, die mit dem ihr verliehenen politischen Einfluss über die Schüler regiert. Direkt unter ihr befindet sich die auserwählte Elite, die der oberen Klasse „Die Rosen in voller Blüte“ angehört. Die Bürgerschicht, bestehend aus dem Großteil der Schüler, geht in die „Die namenlosen Honigbienen“-Klasse. Ganz unten stehen die Schüler der „Die missachteten Steine“-Klasse, die lediglich die Rechte eines Bediensteten besitzen und wie Sklaven behandelt werden. Daneben existiert noch „Der Widerstand“ – Schüler, die gegen das ungerechte Hierarchie-System ankämpfen.

In einer Gesellschaft, die unterschiedlicher ist als erwartet, findet Neri „Liebe“ und Stück für Stück kommt eine bestimmte „Wahrheit“ über die Schule ans Licht. Was ist diese „Wahrheit“?

via Gematsu