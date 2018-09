Fighting Vipers und Motor Raid in Judge Eyes spielbar

Spielbare alte Sega-Games in den Spielhallen der Yakuza-Reihe gehören zum guten Ton. Auch im neuen Spiel des Ryu Ga Gotoku Studio wird es alte Sega-Spiele geben. Wie die Famitsu berichtet, wird der Arcade-Fighter Fighting Vipers (1995) ebenso in den „Play Spots“ von Judge Eyes spielbar sein wie der Cyberpunk-Racer Motor Raid (1997).

Fighting Vipers wurde in der Vergangenheit bereits für Dreamcast, PlayStation 3 und Xbox 360 portiert. Aber Motor Raid ist in Project Judge erstmals außerhalb der Spielhallen auf Konsole spielbar. Judge Eyes wird am 13. Dezember in Japan für PS4 erscheinen und 2019 soll das Action-basierte Kriminalabenteuer (Projektname: Project Judge) auch im Westen erscheinen.

via Gematsu