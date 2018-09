Erstes Video zu Root Letter: Last Answer

Kadokawa Games hat das erste Video zu Root Letter: Last Answer veröffentlicht, welches euch visuelles Material in bewegter Form aus dem Videospiel präsentiert. Das Spiel ist ein Remake der Visual Novel, die 2016 in Japan erschienen ist. Neben neuen Szenarien bietet das Remake eine Live-Action-Grafik. Dazu wurde die Spielmechanik verfeinert, was das Spielerlebnis vereinfachen soll.

Das Remake bietet zwei Modi, den „Drama-Modus“ sowie den „Original-Modus“. Im „Drama-Modus“ verkörpern die Schauspieler die Figuren, wobei eine Live-Action-Grafik verwendet wird. Hierbei werden die Charaktere nicht nur visuell durch die Schauspieler präsentiert, sondern auch von ihnen vertont. Auch die Spielumgebung wird entsprechend der neuen Grafik dargestellt. Im „Original-Modus“ werden die ursprünglichen Illustrationen sowie die zuvor eingesetzten Sprecher verwendet. Im Titelmenü ist es möglich, zwischen den beiden Modi zu wechseln.

Zu den weiteren Neuerungen des Remakes gehören eine Verbesserung der Benutzeroberfläche, die Möglichkeit Dialoge zu überspringen, Zeichen für die Erfüllung einer Route sowie ein Kapitel, das zur Auflösung dient und die Wahrheit hinter dem Ende offenbart, die zuvor noch nicht erzählt wurde.

Root Letter: Last Answer soll in Japan am 20. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen.

via Gematsu