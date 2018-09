Higurashi no Naku Koro ni Hou erscheint auch für PS4

By

Entergram hat angekündigt, dass Higurashi no Naku Koro ni Hou nach der Veröffentlichung für Nintendo Switch am 26. Juli am 24. Januar 2019 auch für PlayStation 4 erscheinen soll, sowohl als Standardedition als auch Sammlerausgabe inklusive einer Drama-CD mit Keiichi und Satoko sowie einem Artbook. Das Spiel enthält alle 19 Kapitel der Hauptgeschichte sowie die zusätzlichen Szenarien “Higurashi Outbreak”, “Higurashi Outbreak: Kamikanshi-hen”, “Hinamizawa Teiryuujo” und “Batsukoishi-hen”.

Ein Übersichtstrailer zum Spiel

Das Video enthält Spoiler!

via Gematsu