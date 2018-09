Erster Trailer zu Kamen Rider: Climax Scramble

By

Bandai Namco veröffentlicht den ersten Trailer zum Nintendo-Switch-Erstling Kamen Rider: Climax Scramble in voller Länge. Laut Publisher Bandai Namco soll der Titel ein Spaß sowohl für Kinder als auch Erwachsene sein.

In zahlreichen Varianten können Spieler ihre Joy-Cons mit Freunden und Familie teilen oder aber gegen sie im Einzelkampf entgegentreten. Auch im Alleingang kann das Spiel bestritten werden. Kamen Rider: Climax Scramble hält 31 unterschiedliche Rider parat, vom ersten Heisei-Rider „Kuuga“ bis hin zum aktuellsten Kamen Rider. Mehr zum Gameplay findet ihr hier.

Kamen Rider: Climax Scramble wird am 29. November 2018 in Japan erscheinen. Eine Ankündigung für den Westen ist noch nicht erfolgt, doch bereits bestätigt ist eine Veröffentlichung von Kamen Rider: Climax Scramble in Südostasien. Dort wird das Spiel dann wie gewohnt auch mit englischen Untertiteln zur Verfügung stehen.

via Gematsu