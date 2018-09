Bilder und Trailer zu The World Ends With You für Switch

Square Enix zeigt massig neues Material zu The World Ends With You -Final Remix- für Nintendo Switch, wenige Wochen vor der Veröffentlichung am 12. Oktober hierzulande. Neben der Verbesserung der technischen Aspekte wartet hier auf Spieler auch ein neues Szenario.

Der Trailer zeigt einen kurzen Werbespot, der das Spiel zusammenfasst. Mehr zu sehen gibt es auf den Screenshots. Diese zeigen Interaktionen zwischen den Charakteren sowie unterschiedliche Gameplay-Elemente, darunter auch Fusionsangriffe und das Minispiel Tin Pin Slammer.

Fusionsangriffe können in Kämpfen eingesetzt werden, wenn ihr euch bei den Minispielen eurer Partner im Kampf gut schlagt. Mit Shiki müssen Kartenpaare gefunden werden, bei Joshuas Minispiel müssen Karten aufsteigend nach ihrer Ziffer berührt werden und in Begleitung von Beat müssen Karten derselben Gattung aneinandergereiht werden, um Paare zu ergeben.

Das Minispiel Tin Pin Slammer wird außerhalb von Kämpfen gespielt und ist mitunter auch eine Möglichkeit, Pins zu leveln. Dabei handelt es sich um einen Wettkampf mit vier Spielern, in dem die eigenen Pins eingesetzt werden, um die gegnerischen Pins aus dem Spielfeld zu schnippen. Jeder Pin hat dabei seine individuellen Eigenschaften.

Der neue TV-Spot zu The World Ends With You -Final Remix-

