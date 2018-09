Elemental Knights R erscheint in Japan für Switch

By

Die Nintendo-Switch-Version des Smartphone-MMORPGs Elemental Knights R wird heute in Japan digital im Nintendo eShop erscheinen. Aktuell ist das Videospiel weltweit für iOS und Android erhältlich. Der Kaufpreis der Fassung für Nintendo Switch beträgt 2.592 Yen (circa 20 Euro).

Das Schicksal der Welt

Geister, Kreaturen und Menschen wurden dank ELEMENTAL mit Technologie und Magie als Lebensgrundlagen gesegnet. ELEMENTAL ist die Kraft, die in der gesamten Natur und dem Ruheplatz der Götter wohnt. Vor 300 Jahren trieb der Hunger nach dieser Macht die Menschen in verschiedene Kriege, welche die ganze Welt umspannten. Aber vier Helden erhoben sich im Namen des Friedens und stellten die Harmonie zwischen den kämpfenden Völkern wieder her.

Nun sind, Jahrhunderte später, die Monster und Geister gewalttätig geworden. Die Drachen erwachen aus ihrem Schlummer. Eine Welle von tragischen Ereignissen wird ausgelöst. Jedes Land schickt seine Ritter und Abenteurer los, um die Zwischenfälle zu untersuchen. Was ist der Grund für diese Ereignisse?

Hauptmerkmale

Es stehen verschiedene Klassen wie Mönch, Dieb, Bischof, Zauberer, Magischer Ritter und weitere Berufe zur Auswahl.

Tausende Gegenstände ermöglichen eine enorme Anzahl an unterschiedlichen Kombinationen.

Euch erwarten hunderte von NPCs und über 100 Missionen.

Eure Gruppe erstellt ihr aus vier Charakteren.

Der Titel ist in japanischer und englischer Sprache spielbar.

Es gibt einen freien Chat mit Emoticons und Gesten.

In der Spielwelt existieren verschiedene Gebiete wie grüne Ebenen, Wälder, Wüsten, Tunnel und Spukschlösser.

Zweimal im Monat finden besondere Events statt.

