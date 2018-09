Conception Plus: Handlung, Itsuki und Mahiru

Kurz nach der Ankündigung von Conception Plus: Ore no Kodomo wo Undekure!, dem Remaster von Conception: Please Have My Baby, geht Spike Chunsoft mit den aktuellen Informationen auf die Handlung ein und stellt euch die Figuren Itsuki Yuge sowie Mahiru Konatsuki vor.

Schwanger in einer anderen Welt

Itsuki Yuge ist ein Mann, der bereits in jungen Jahren seine Eltern verloren hat. Er lebt gemeinsam mit seiner Cousine Mahiru Konatsuki zusammen, die gleichzeitig auch Klassenkameraden sind. Eines Tages bittet Mahiru ihren Cousin um ein Treffen auf dem Schuldach. Als Itsuki an dem besagten Ort ankommt, macht Mahiru ihm ein schockierendes Geständnis.

„Ich bin schwanger.“

Direkt nach diesen Worten erscheint ein Licht, das sie beide umgibt und letztendlich verschluckt. Als die beiden wieder zu sich kommen, befinden sie sich in einer anderen Welt, die Granvania heißt. In dieser magischen Welt wird Itsuki nun als Retter sowie als „Geschenk Gottes“ bezeichnet. Gegenwärtig befindet sich Granvania angesichts der „Unreinheiten“ in einer Krise. Der König selbst bittet den verblüfften Itsuki die „Unreinheiten“ in der Welt zu beseitigen.

Um diese Aufgabe zu erfüllen muss der Protagonist Kinder mit den 12 „Sternenjungfern“ zeugen. Nur das „Geschenk Gottes“, welches aus einer anderen Welt stammt, kann mit den „Sternenjungfern“ die „Sternenkinder“ zeugen. Um in seine alte Welt zurückzukehren und Granvania zu retten, muss Itsuki sich zu den 12 Damen begeben und mit ihnen Nachwuchs zeugen.

Itsuki Yuge (gesprochen von Yuuki Ono)

Der Protagonist in Conception Plus: Ore no Kodomo wo Undekure!. Nachdem er ein schockierendes Geständnis seiner Cousine Mahiru vernommen hat, landet er in Granvania. In dieser magischen Welt gilt er als „Gottes Geschenk“ und besitzt die Macht, mit den „Sternenjungfern“ die „Sternenkinder“ zu zeugen. Nur wenn er diese Aufgabe erfüllt, kann er in seine eigene Welt zurückkehren und nebenbei Granvania vor dem Untergang bewahren.

Mahiru Konatsuki (gesprochen von Emiri Katou)

Itsukis Cousine. In der Schule hat sie hervorragende Noten und ist sehr sportlich. Mahiru ist eine fröhliche Person und kümmert sich um ihre Freunde. In der Schule ist sie unter den Mädchen und Jungen sehr beliebt. Gemeinsam mit Itsuki gelangt sie nach Granvania und wird zur „Sternenjungfer“ Virgo (Jungfrau).

Zu den weiteren Damen gehören: