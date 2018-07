Kimi no Hitomi ni Hit Me erscheint für Switch in Japan

Entergram wird die Visual Novel Kimi no Hitomi ni Hit Me in Japan für Nintendo Switch veröffentlichen. Die Fassung für das System soll am 23. August in Japan digital im Nintendo eShop erscheinen. Ursprünglich erschien die Visual Novel für PCs im Januar 2017. Im Februar 2018 wurde der Titel für PlayStation 4 und PlayStation Vita veröffentlicht. In diesen Versionen bekam die Nebenfigur Hotori Kirihara die Rolle einer der Heldinnen. Wie Entergram bestätigte, basiert die Version für Nintendo Switch auf der Fassung, die für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich ist.

Ein Club steht vor der Auflösung

Akira war das einzige Mitglied des Clubs für klassische Literatur, der nun kurz vor seiner Auflösung steht. Für den Weiterbestand benötigt die Arbeitsgemeinschaft neue Mitglieder und Akira erhält eine Deadline. Die Schulsprecherin Hotori gibt ihm Ratschläge, wie er den Club noch retten kann, wobei sie ihm die Details im Clubraum erzählen möchte. Als Akira das Zimmer betritt, warten dort bereits vier Mädchen. Allerdings sind sie nicht daran interessiert, dem Club für klassische Literatur beizutreten. Stattdessen wollen sie eine eigene Gemeinschaft gründen. Nun wollen sie den Raum für ihre eigene Idee beanspruchen, wenn der bisherige Club aufgelöst wird.

Kann Akira die Damen davon überzeugen, seinem Club beizutreten?

via Gematsu