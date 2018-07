Ankündigung von Naruto x Boruto: Borutical Generations

Die Weekly Jump hat das Spiel Naruto x Boruto: Borutical Generations enthüllt, das 2018 in Japan für Browser via Yahoo! Games für PCs erscheinen soll. In diesem Videospiel verbindet sich der Spieler mit einer größeren Anzahl von anderen Spielern und kämpft gemeinsam in einem rundenbasierten Kampfsystem. Dabei stellen die Spieler eine Einheit zusammen, die aus vier Hauptfiguren und zwei Nebencharakteren besteht.

Je nach Kombination, aus der die Gruppe besteht, verändern sich die kooperativen Fähigkeiten. Naruto x Boruto: Borutical Generations bietet zwei Spielmodi. Im Kampf-Modus verfolgt man die Geschichte von Naruto in seinen jungen Jahren bis zum Zeitalter von Boruto. Der Modus „Tailed Beast Subjugation Battle“ ist ein Multiplayer, der auf kooperativen Gefechten basiert.

via Gematsu