Weitere Charaktere aus Trails of Cold Steel IV vorgestellt

Falcom hat weitere Informationen und Screenshots zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ veröffentlicht. Diesmal gab es Neuigkeiten zu einigen Charakteren. Hier nun die obligatorische Spoilerwarnung, falls man die Vorgängerteile noch nachholen möchte.

Nun zu den Details:

Charaktere

Fie Claussell (Stimme: Hisako Kanemoto)

Fie schloss sich nach ihrem Abschluss ihrem alten Jaeger-Corps an und stieg zum Bracer auf. Als das Imperium seine Aktivitäten im Land erhöht, trifft sie auf alte Bekannte. Obwohl sie sich zu den Guten zählt, scheinen ihre alten Gefährten auf der Seite der Gegner zu stehen. Der „Fluch“ bricht über das Imperium herein und die Wahrheit kommt langsam zum Vorschein.

Rutger Claussell (Stimme: Houchuu Ootsuka)

Rutger ist Fies Adoptivvater und ehemaliger Anführer der Zephyr, welches das stärkste Jaeger-Corps des Kontinents sein soll. In den Bürgerkriegsunruhen stirbt er vor Fies Augen. Durch mysteriöse Umstände trifft Fie allerdings wieder auf ihn. Die Gründe seiner Wiederbelebung sollen schon bald geklärt werden, als das Imperium von dem „Fluch“ befallen wird.

Xeno (Stimme: Kouhei Matsumoto)

Xeno war ein ehemaliges Mitglied der Zephyr. Nach dem Bürgerkrieg verschwand er vom Imperium. Auch er taucht urplötzlich mit Rutger zusammen wieder auf, um Fie zu suchen. Die ehemalige Kampfeinheit scheint nun mit dem Black Workshop zu kooperieren.

Leonidas (Stimme: Hiroshi Isobe)

Leonidas ist der dritte im Bunde der ehemaligen Zephyr-Einheit. Er durchstreift das Land mit seinen früheren Gefährten und trifft schlussendlich auf Fie. Auch wenn beide auf entgegengesetzten Seiten stehen, ist Leonidas stolz auf Fies Entwicklung und überschüttet sie mit Liebe mit jedem seiner Worte.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ soll am 27. September in Japan für PlayStation 4 erscheinen. Unten nun die neuen Screenshots.

via Gematsu