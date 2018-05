Trails of Cold Steel IV: Neue Story-Details und Bilder

Falcom hat weitere Informationen und Screenshots zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ veröffentlicht. Diesmal gab es Neuigkeiten zu Alisa Reinford und dem Black Workshop. Hier nun die obligatorische Spoilerwarnung, falls man die Vorgängerteile noch nachholen möchte.

Nun zu den Details:

Charaktere

Alisa Reinford (Stimme: Yui Horie)

Alisa kehrt als ehemalige Class-VII-Studentin zurück, um Rean und die anderen zu unterstützen. Als plötzlich ihr lang verschwundener Vater auftaucht, offenbart er ihr eine schockierende Wahrheit.

Black Alberich (Stimme: Hiroki Yasumoto)

Black Alberich ist der Anführer der Gnomes, ein lang in Vergessenheit geratener Klan. Um das Imperium zu unterwandern, schwört er Kanzler Osborne Treue. Seine wahre Identität ist mit der Familie Reinford eng verwoben.

Irina Reinford (Stimme: Yuuko Sumitomo)

Irina ist Alisas Mutter und Oberhaupt der Reinford Group. Als das Desaster ausbricht, taucht plötzlich ihr tot geglaubter Ehemann Franz auf und Chaos bricht inmitten der Reinford-Familie aus.

Severing Chains Krueger (Stimme: Yukana)

Sie diente der Reinford-Familie unter dem Namen Sharon und unterstützte Alisa und die anderen. Als Black Alberich auftaucht, beendet er ihren Vertrag mit Irina und Sharon stellt sich gegen die Reinfords.

Die Gnomes

Die Gnomes sind Nachfahren eines uralten Klans. Wie schon der Hexen Clan sollen auch die Gnomes eine Gabe des Gottes Aidios geerbt haben. Gnomes sollen besonderes technologisches Wissen besitzen.

Damals hüteten die Gnomes mit dem Hexen Clan zusammen die Sept-Terrion, doch nach einem Vorfall vor hunderten Jahren verschwanden sie letztendlich. Die Gnomes operierten von da an geheim als Teil der Ouroboros-Gesellschaft und formten sich unter dem Namen Black Workshop neu. Hier eigneten sie sich das Wissen über neue Waffen, Kampfanzüge und Homunkuli an.

Der Black Workshop

Der Black Workshop ist eine Vereinigung von Handwerkern, die ihre Finger in verschiedenen Angelegenheiten im ganzen Land haben. Die Mitglieder sind die Nachfahren der Gnomes, die sich damals in die Schatten zurückzogen und sich an moderne Gegebenheiten anpassten.

Der Black Workshop legt alles daran dessen Ziele durchzusetzen und Wissen über die modernsten Technologien zu erlangen. Als Teil des Ingenieursnetzwerks der Ouroboros-Gesellschaft sammeln sie das nötige Know-how über Waffen und greifen sogar auf die Homunkuli-Produktion der Alchemisten zu.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ ist für einen Release im Herbst in Japan vorgesehen. Unten nun die neuen Screenshots.

via Gematsu