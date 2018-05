Trails of Cold Steel IV: Hexen Clan und neue Charaktere

Falcom hat vor einigen Tagen weitere Informationen und Screenshots zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ veröffentlicht. Diesmal gab es Neuigkeiten zu wiederkehrenden Charakteren des Hexen Clans und der ehemaligen Class-VII-Studenten der Thors Military Academy. Hier nun die obligatorische Spoilerwarnung, falls man die Vorgängerteile noch nachholen möchte.

Nun zu den Details:

Charaktere

Emma Millstein (Stimme: Saori Hayami)

Eine talentierte junge Frau. Emma ist ein Mitglied des alten Hexen Clans und die ehemalige Schülersprecherin der Class VII. Als Studentin unterstützte sie mit ihrem Gefährten, einer schwarzen Katze namens Celine, Rean auf seinem Weg, der Ashen Knight zu werden. Zu dieser Zeit war sie außerdem noch auf der Suche nach Vita Clotilde, eine Verwandte, die als vermisst gilt.

Nach ihrem Abschluss erlernte sie von Roselia in ihrem Heimatdorf, die Kraft und das Wissen ihrer Hexenkräfte zu nutzen und führte ihre Suche nach Clotilde fort.

Obwohl sie sich letztendlich in der imperialen Hauptstadt wiederfinden, stehen sie sich trotz ihrer Hexenkräfte dem furchtbaren Unheil machtlos gegenüber.

Roselia (Stimme: Kaori Mizuhashi)

Sie ist das Oberhaupt des Hexen Clans und obwohl sie wie ein kleines Kind aussieht, verrät ihre altmodische Sprechweise, dass sie schon 800 Jahre alt ist. Sie ist ein Meister der schwarzen Magie und für Emma und Vita eine Art Großmutter. Als Mitglieder des Hexen Clans stehen sie sich nahe, auch ohne Blutsverwandtschaft.

Im Laufe der Geschichte taucht sie an verschiedenen Orten des Imperiums auf, um Rean verschiedene Ratschläge zu erteilen. Sie scheint ihr Auftauchen immer mit den Aktivitäten der neuen Class VII abzustimmen.

Als das Unheil über die imperiale Hauptstadt hereinbricht, arbeitet sie mit den Gralsrittern zusammen, um den Ausbruch des Fluchs einzudämmen. Als sie Rean und den anderen ihre wahre Identität verrät, unterstützt sie sie mit ihrer Hexenkraft.

Vita Clotilde (Stimme: Yukari Tamura)

Die „Azure Abyss“ und zweite „Anguis“ der Ouroboros-Gesellschaft. Vita ist wie Emma ein Mitglied des Hexen Clans.

Um den Phantasmal Blaze Plan der Gesellschaft umzusetzen, nutzte sie den Bürgerkrieg zu ihrem Vorteil. In der finalen Phase wurde der Plan allerdings von Kanzler Osborne zunichtegemacht. Vita verschwand daraufhin vor den Augen von Rean, Emma und den anderen.

Wegen einiger Meinungsverschiedenheiten distanzierte sich Vita daraufhin von der Gesellschaft und verfolgte Aktivitäten in verschiedenen Teilen des Imperiums auf Geheiß von Musse. Musse ist die nächste in der Erbfolge, Duke von Cayenne zu werden und nahm Kontakt mit Vita auf, um sie als Befürworter zu gewinnen.

Als das Unheil ausbricht, schließt sie sich der „Weissland Army“ an und verschwindet mit Aurelia ein weiteres Mal, doch…

Elliot Craig (Stimme: Ryoko Shiraishi)

Der älteste Sohn von „Craig the Red“, dem besten General der imperialen Armee, und ein talentierter Musiker, der das ganze Imperium bereist.

Nach seinem Abschluss an der Thors Military Academy besucht er die Musikschule der imperialen Hauptstadt. Als er sein langerwartetes Debüt als professioneller Musiker feiert, macht er sich auf eine Reise durch das Imperium. Als er auf Rean und die neue Class VII trifft, beschließt er sich ihnen anzuschließen.

Mit der Bekanntmachung des Gesetzes der nationalen Mobilmachung und dem grausamen Fluch wird die imperiale Armee zum Feind der alten und neuen Class VII, Elliot stellt sich gegen das imperiale Unheil mit Musik.

Machias Regnitz (Stimme: Takuya Sato)

Eine wichtige Nummer in der imperialen Regierung und Sohn von Carl Regnitz, dem Gouverneur der imperialen Hauptstadt Heimdallr. Machias ist smart und arbeitet hart im Institut für Justiziare Untersuchungen.

Nach seinem Abschluss an der Thors Military Academy studierte er am Institut für Politikwissenschaften und fand daraufhin eine Anstellung im Institut für Justiziare Untersuchungen. Während einer Umverteilung der Aufgaben unter dem Druck der Regierung, nutzte Machias seine Stellung als Inspektor, um Rean und der neuen Class VII mehr Unterstützung für ihre Vorhaben zu verleihen.

Obwohl er wegen des Desasters in der imperialen Hauptstadt sich in hoffnungslose Situationen gedrängt sieht, wird er als Mitglied des Instituts für Justiziare Untersuchungen aktiv, um die Zukunftsausrichtung des Imperiums wieder in Ordnung zu bringen.

Der Hexen Clan

Der Hexen Clan ist eine Organisation von Hexen, die das „Arc Rouge“ vererbt bekommen haben. Das „Arc Rouge“ ist eins der Sept-Terrion, welche den antiken Menschen von Aidios geschenkt wurden.

Die Hexen, die in den Clan hineingeboren werden, haben starke spirituelle Kräfte und meist einen tierischen Begleiter. Jene mit besonders starken Fähigkeiten können sogar Visionen erzeugen. Normalerweise leben Hexen nicht viel länger als Menschen, doch Roselia scheint es irgendwie geschafft zu haben, 800 Jahre am Leben zu bleiben.

Das Dorf Erin

Das versteckte Dorf des Hexen Clans und Heimat von Emma und Vita.

Erin erinnert mit seiner Atmosphäre an typische Fantasy-Dörfer und ist stets in Nebel gehüllt. In der näheren Umgebung befinden sich überall Einrichtungen, in denen Hexen ihre Rituale vollführen.

Das Dorf soll im Südwesten des Imperiums liegen, doch jene ohne Begabung in der Kraft der Hexen werden das Dorf nicht sehen können.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ ist für einen Release im Herbst in Japan vorgesehen.

via Gematsu