PC-Prototyp für The Good Life verfügbar

Zu The Good Life hat das Studio While Owls einen Prototyp veröffentlicht, welcher auf PCs spielbar ist. Diesen findet ihr hier. In einer PDF-Anleitung werdet ihr dabei über die Steuerung, die drei verfügbaren Nebenquests und über die Tatsache informiert, dass diese Version noch unfertige Elemente und Bugs enthält.

Falls ihr Potential in diesem frühen Demo-Build erkennt, könnt ihr das Spiel bei Kickstarter unterstützen. Dies ist auch nötig, falls ihr je mehr als diese Demo spielen wollt, denn von den 623.759 US-Dollar fehlt noch immer knapp die Hälfte. Bis zum 5. Mai läuft die Kampagne noch.

Der Schauplatz des geplanten Videospiels ist Rainy Woods, die selbsternannt glücklichste Stadt der ganzen Welt. Ihr steuert Naomi, eine Fotografin, die aus New York stammt und in diesem ländlichen Gebiet in England landet. Mit ihren Arbeiten will sie ihre Schulden finanzieren, doch sie bemerkt schnell, dass dieser Ort von einem Geheimnis umgeben wird. In der Nacht verwandeln sich alle Bewohner des Dorfes in Katzen. Wieso tritt diese Verwandlung ein und was ist der Grund für die Fröhlichkeit dieser Menschen? Anscheinend kann sich keiner erinnern, was in der Nacht passiert. Nun will Naomi das Geheimnis lüften.

Es heißt, dass Rainy Woods ein Dorf ist, in dem die glücklichsten Menschen leben, doch dann überschattet ein Mord die harmonische Atmosphäre. Als Naomi das Opfer entdeckt, entschließt sie sich, der Tat auf den Grund zu gehen.

Nicht nur die Dorfbewohner verwandeln sich in der Nacht in Katzen, auch Naomi wird von diesem Mysterium betroffen. In dieser Zeit ist das Dorf ein ganz anderer Ort. Um Hinweise zu sammeln, kann Naomi in ihrer tierischen Form versteckte Pfade aufspüren und Dächer oder Dachböden erkunden.

Die Veröffentlichung ist für PlayStation 4 und für PCs geplant.

via Gematsu