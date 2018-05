Stardew Valley erscheint im Mai für PlayStation Vita

Nach einer gefühlten Ewigkeit ist es endlich so weit. Die Bauernhofsimulation Stardew Valley wird laut Eric Barone am 22. Mai für das System PlayStation Vita erscheinen. Der Titel unterstützt die Funktion Cross-Buy. Seid ihr bereits im Besitz der Version für PlayStation 4, könnt ihr es am Tag der Veröffentlichung direkt auf den Handheld laden.

Das Leben in einem großen Konzern kann ganz schön schlauchen. Jeden Tag arbeitet man in seinem Büro vor sich hin, schiebt Zahlen von A nach B und ist nur ein kleines Zahnrad in einer riesigen Maschine. Euer Hauptcharakter in Stardew Valley, den ihr aus zahlreichen Optionen selbst gestalten könnt, ist ein solches Zahnrad. Eines Tages auf Arbeit erinnert er (oder sie) sich an den Brief, welcher der Großvater am Sterbebett hinterlassen hat und öffnet ihn. Darin befindet sich die Besitzurkunde über einen Bauernhof im sogenannten Stardew Valley, einem gemütlichen Örtchen am Rande der geschäftigen Welt.

Kurzerhand entflieht man Joja, dem riesigen Konzern, und begibt sich auf die Farm. Dort angekommen merkt man schnell, dass die zahlreichen Jahre, in denen der Bauernhof nicht bewirtet wurde, ihm nicht besonders gut getan haben. Es ist also nun die Aufgabe von euch, des neuen Bauern im Pelikan-Dorf, die Farm wieder ordentlich in Schuss zu bringen.

