Shinichi Kameoka entwickelt Spiel für Nintendo Switch

Wir hatten kürzlich bereits darüber berichtet, dass Shinichi Kameoka im kommenden Sommer ein neues Konsolenspiel enthüllen will. Kameoka dürfte vielen ein Begriff sein für seine Mitarbeit an der Mana-Reihe, welcher er ihren typischen Grafikstil verpasst hat. Nach seinem Abgang bei Nintendo gründete er mit Brownies sein eigenes Studio, welches mit Egglia: Legend of the Redcap (Artikelbild) bereits weltweit ein Smartphone-Spiel veröffentlicht hat.

Nun sind neue Informationen aufgetaucht, wonach sich dieses noch unangekündigte Projekt für Nintendo Switch in Entwicklung befindet. Auch zum Genre lässt sich Kameoka ein wenig in die Karten blicken, so soll es sich nämlich nicht um ein Rollenspiel handeln, sondern um ein „Raising Game“. Damit ist also ein Spiel gemeint, in welchem man Haustiere oder Monster großziehen muss.

Hoffentlich folgt bald die konkrete Ankündigung für das neue Spiel aus dem Hause Brownies!

via Gematsu