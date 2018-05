Resident Evil 7: Demake für PlayStation von 1998

Demakes sind beliebt! Die meisten sind gar nicht spielbar und werden es wohl auch nie sein, so wie zuletzt das bezaubernde Demake zu Zelda: Breath of the Wild für Game Boy Color. In die gleiche Kerbe schlägt nun auch ein Demake zu Resident Evil 7. Wie würde das neueste Horror-Game der langjährigen Serie wohl aussehen, wenn es schon 1998 veröffentlicht worden wäre? Also für PlayStation? Dieser Frage ging der YouTube-Account 98DEMAKE nach.

Das nachfolgende Video basiert dabei aber nicht auf einem selbst erstellten Spiel, sondern ist lediglich animiert. Das Ergebnis ist trotzdem beeindruckend atmosphärisch. Nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Spielmechanik hat man sich an den alten Spielen orientiert. Da fühlt man sich doch gleich in die PlayStation-Ära zurückversetzt. Die Macher haben dem Spiel sogar ein Original-Verpackungsdesign für PlayStation spendiert!