Record of Grancrest War: Details zu Welt und Charakteren

By

Bandai Namco versorgt uns aktuell mit neuen Informationen und Screenshots zu Record of Grancrest War. Dabei geht es um die Chaos-Katastrophen im Spiel, den Kampf zur Befreiung von Sistina, die Organisation der Armee und mehr.

Einführung in das Spiel

Record of Grancrest War für PlayStation 4 knüpft an Fantasy-Elemente wie Chaos-Katastrophen und Monster an, welche Fans bereits aus der Reihe kennen. Spieler können diese Welt nun genauer erforschen.

Durch Chaos-Katastrophen sind in verschiedenen Regionen auf dem Kontinent Atlatan gefährliche Monster aufgetaucht. Der Spieler schlüpft nun in die Rolle von Lord Theo und wird sich zum Schutz der Menschen in den Kampf stürzen. Obwohl es sich um ein Einzelspielererlebnis handelt, sollen sich die großangelegten Schlachten wie ein MMORPG anfühlen.

Chaos-Katastrophen

Bricht durch Chaos eine Katastrophe aus in der Nähe einer Festung, welche vom Spieler gehalten wird, taucht diese als Quest auf. Dabei muss man beispielsweise Monster bezwingen und erhält dafür je nach Rang eine Belohnung. Der Rang hängt dabei von der benötigten Zeit und der Anzahl getöteter Feinde ab. Man muss seine Einheiten kommandieren und zwischen den Charakteren wechseln, um die Oberhand zu gewinnen.

Für das Abschließen von Quests erhält man Goldstücke, welche man danach unter anderem für Ausrüstungsgegenstände (Waffen, Schilde, Helme, Rüstungen, Beinschutz) oder zum Anheuern von Soldaten verwenden kann. So wird man in der Lage sein, noch schwierigere Aufgaben anzugehen.

Bekanntes und Neues für Fans

Fans von Record of Grancrest War können sich auf bekannte Szenen freuen, im Spiel wird es aber auch neue Sub-Events geben. Dabei wird man verschiedene Seiten von Theo und seinen Begleitern kennenlernen. So wird man am Alltag der Charaktere teilhaben können.

Befreiung von Sistina

Sistina ist die Heimatstadt von Theo und wurde von der tyrannischen Herrschaft der Rossini-Familie und dem Chaos heimgesucht. Aus diesem Grund verlässt Theo Sistina mit dem Ziel, die nötige Kraft zu erlangen, um den leidenden Menschen zu helfen. Auf dieser Reise trifft er auf die Magierin Luca und wächst durch verschiedene Erfahrungen. Als die Zeit reif ist, kehrt Theo mit seinen Gefährten nach Sistina zurück, um die Stadt von der Rossini-Familie zu befreien.

Die Rossini-Familie

Salvador Rossini (gesprochen von Souichirou Hoshi)

Der drittälteste Sohn der Rossini-Familie. Er will das Leben genießen und stellt Frauen nach. Er mag Kris-Dolche und zerteilt damit alle, welche er nicht mag.

Dorni Rossini (gesprochen von Isshin Chiba)

Der älteste Sohn der Rossini-Familie. Er sammelt die Bewohner der Slums von Sistina auf. Zudem ist er als das „Wilde Tier der Rossini-Familie“ bekannt und löscht alle seine Feinde aus.

Juzel Rossini (gesprochen von Shuuhei Iwase)

Der zweitälteste Sohn der Rossini-Familie. Er ist eine vernünftige Person, ganz im Gegensatz zu seinem gewalttätigen älteren und vergnügungshungrigen jüngeren Bruder. Er bleibt stets ruhig und lässt sich nie durch Emotionen leiten.

Organisation der Armee

Die Befreiung von Sistina wird keine leichte Aufgabe. Für den Sieg muss der Spieler seine Armee in der Festung organisieren und verstärken. Eine Einheit kann maximal fünf Soldaten umfassen, wobei jeder Soldat eigene Fähigkeiten mitbringt. Mit steigendem Level der Festung bekommt man zudem mehr Möglichkeiten, seine Armee aufzustellen.

Abhängig vom Charakter können die Einheiten unterschiedlich aufgestellt werden, hier sollte man je nach Kampfsituation reagieren. Ein mögliches Beispiel ist eine Einheit bestehend aus Schildträgern und Magiern: So können die Magier mit ihren Zaubersprüchen angreifen, während die Schildträger die Frontlinie halten.

Charaktere und Beziehungen

Im Spiel werden neue Charaktere auftauchen, welche an der Seite von Theo kämpfen werden. Diese werden zufällig zu eurer Armee stoßen. Gewisse Charaktere schließen sich euch zudem an, wenn ihr feindliches Territorium angreift. So können über 450 Charaktere zu Theos Truppe stoßen, darunter natürlich auch alte Bekannte.

Die Beziehung zu den Charakteren kann man dabei vertiefen. Wenn man mit einem Charakter zusammen auf dem Schlachtfeld kämpft, wird das Freundeslevel steigen. Dadurch wird das entsprechende Profil des Charakters freigeschaltet und man erfährt so mehr über die Persönlichkeit. Das gilt auch für Charaktere, welche man bereits aus der Reihe kennt.

Vertieft man die Beziehung zu einem Charakter, werden auch neue Spezialfähigkeit verfügbar. Dadurch kann man seine Armee weiter verstärken und das Blatt im Kampf wenden. Weitere Skills kann man ebenfalls im Profil aktiveren.

Record of Grancrest War soll am 14. Juni in Japan für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu