Persona-Producer spricht über die Zukunft der Reihe

By

Mit den „Persona Dancing“-Games Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night erscheinen in dieser Woche zwei neue Ableger der Persona-Reihe in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Grund genug für die Dengeki PlayStation, ein Interview mit Producer Kazuhisa Wada zu führen. Dabei kam man auch auf die Persona-Reihe im Allgemeinen zu sprechen, wodurch uns einige interessante Details erreicht haben.



Zukünftige Persona-Projekte und Kollaborationen

So ließ Kazuhisa Wada verlauten, dass Persona Q2 nun richtig in Entwicklung sei. Gut zu hören, denn seit der Ankündigung im letzten Sommer ohne Details ist es sehr ruhig um das Spiel geblieben. Weiter würde man einen mittel- bis langfristigen Plan verfolgen, damit die Spieler ab dem nächsten Jahr regelmäßig Persona-Spiele genießen können sollen. Dies umfasse auch nummerierte Titel. Weiter habe man Pläne, an Kollaborations-Projekten zu arbeiten.

Zudem will man laut Wada zu den beiden „Persona Dancing“-Games bis im August DLCs in Japan veröffentlichen. Kostenlose Inhalte soll es dabei jede Woche geben. Über einen Release im Westen der beiden Tanzspiele ist nach wie vor nichts bekannt, Persona 4: Dancing All Night schaffte es nach einem Juni-Release 2015 bereits im darauffolgenden September nach Nordamerika, wir mussten bis im November warten.

Nummerierte Titel, Persona Q2, weitere Kollaborationen und Tanzspiele: Was erhofft ihr euch in Zukunft von der Persona-Reihe?

via Gematsu