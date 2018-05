Neuer Trailer zu Digimon ReArise veröffentlicht

By

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Digimon ReArise veröffentlicht. Das Mobile-Game soll RPG-Elemente mit der Geschichte um die Tamer und deren Digimon verknüpfen und sich zusätzlich stark auf die eigentliche Aufzucht der Digimon konzentrieren. Katsuyoshi Nakatsuru designte für Digimon ReArise komplett neue Charaktere und Digimon und auch einige bekannte Gesichter werden Fans zu Gesicht bekommen. Eines der neuen Digimon ist zum Beispiel Erismon, welches zu Beginn des Jahres vorgestellt wurde.

In Digimon ReArise baut man Freundschaften zu den Digimon auf. Der Spieler bewegt sich in einer Stadt, die sich „Digi-Town“ nennt, und beschäftigt sich dort mit den Digimon, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Allerdings lauert eine Bedrohung („Spiral“), die nicht nur die Welt der Digimon, sondern auch die reale Welt gefährdet. Das Spiel soll diesen Sommer noch in Japan für Android und iOS erscheinen.

via Gematsu