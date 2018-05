Neuer Trailer zu Dillon’s Dead-Heat Breakers

By

Vor wenigen Tagen hat Nintendo eine Reihe von Trailern zu Dillon’s Dead-Heat Breakers veröffentlicht. Diese zeigten, wie eure Mii das Gürteltier aus misslichen Lagen befreien. Nun gibt es einen neuen Übersichtstrailer zum Tower-Defense-Game für Nintendo 3DS.

In dem Titel verteidigt man einen postapokalyptischen Wilden Westen vor Monstern aus Stein. Man kämpft an der Seite von Amiimal, Dillon dem Gürteltier und dem Eichhörnchen-Ingenieur Russ. Es werden Schützen rekrutiert, um dir den Rücken freizuhalten, wenn man sich in die Schlacht stürzt oder mit High-Speed Feinde verfolgt oder ganze Gegner-Wellen außer Gefecht setzt.

Der Titel erscheint am 24. Mai in Nordamerika und einen Tag später auch in Europa für Nintendo 3DS*. Seit dem 10. Mai kann man sich mithilfe einer Demo schon mal einen Eindruck des Spiels verschaffen.

via Gematsu