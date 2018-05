Neue Trailer zu Dillon’s Dead-Heat Breakers

Nachdem Dillon’s Dead-Heat Breakers auch für den Westen angekündigt wurde, gibt es jetzt zwei neue Trailer. Die Videos zeigen actionreiche Szenen, unter anderem muss euer Mii dem Charakter Dillon aus der Patsche helfen!

Dillon’s Dead-Heat Breakers gehört zum Gerne Tower Defense. Ihr kontrolliert das Gürteltier Dillon aus Dillon’s Rolling Western. Die feindliche Macht setzt sich aus Aliens zusammen. Dazu gestaltet ihr einen Mii, der Dillon in der Schlacht unterstützt.

Der Titel erscheint am 24. Mai in Nordamerika und einen Tag später auch in Europa für Nintendo 3DS*. Am 10. Mai kann man sich mithilfe einer Demo schon mal einen Eindruck des Spiels verschaffen.

via Siliconera