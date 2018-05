Bloodstained: Nebenquests und Retro-Mini-Game

Das Kickstarter-Update zu Bloodstained: Ritual of the Night im April erwähnt Nebenquests und ein Retro-Mini-Game, welches ursprünglich als Stretch-Goal geplant war. In Bloodstained wird man verschiedene Quests von Dorfbewohnern erhalten. Sofern die Dorfbewohner das Auftauchen des Schlosses und die Monster überlebt haben, wird Miriam durch die simplen Nebenaufträge Items oder andere Dinge erhalten.

Ein Beispielbild zeigt den Aufbau einer solchen Quest, die sich an typischen Fetch-Quests orientiert. Eine gewisse Anzahl an Monstern soll hier zum Beispiel besiegt werden. Der Tod eines Doktors soll hier als Grund für den Auftrag herhalten.

Abseits der Sidequests wird auch das Mini-Game erwähnt, das als Prequel zu Bloodstained dienen sollte. Hier gab es einige Änderungen vom Team. Den Prequel-Charakter habe das Mini-Game verloren und soll nun als eine Art Spin-off fungieren, welches nicht mehr 10 Jahre vor der Hauptgeschichte spielt. Mehr Details dazu sollen schon bald veröffentlicht werden. Wir sind gespannt.

Bloodstained: Ritual of the Night ist ein fantasievolles Sidescroller-RPG, das im England des 18. Jahrhunderts spielt, einer Ära, in der sich durch die beginnende industrielle Revolution das Leben der Menschen drastisch veränderte. Die Spieler übernehmen die Rolle von Miriam, einer Waise, die vom dämonischen Fluch eines Alchemisten gezeichnet ist. Dieser Fluch lässt ihre Haut langsam kristallisieren. Mit Fortschreiten des Fluchs fällt Miriam in ein mysteriöses Koma und wacht zehn Jahre später wieder auf, als ein Schloss erscheint und die Hölle erwacht. Nun muss sie zu dem Schloss reisen und seinen Schöpfer, Gebel, und dessen Dämonen bekämpfen, während sie versucht, den Fluch aufzuhalten.

Bloodstained: Ritual of the Night soll noch dieses Jahr erscheinen. Das durch Kickstarter finanzierte Spiel wird auf diversen Konsolen und Geräten erscheinen, darunter PlayStation 4, Nintendo Switch, PCs sowie Xbox One. Wer mehr über Bloodstained erfahren möchte, dem sei das Angespielt! Bloodstained: Ritual of the Night ans Herz gelegt.

via Siliconera