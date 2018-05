Monster Hunter XX erscheint für Switch im Westen

Ein Monster Hunter auf Nintendo Switch – darauf warten viele Monster-Hunter-Fans nicht erst seit Monster Hunter: World. Der Plattformwechsel hat dem Franchise bekanntlich nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Trotzdem trauern viele Fans einem Switch-Spiel hinterher, das es nämlich bereits gibt, allerdings nur in Japan. Doch Capcom hat die Fans erhört: Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. erscheint nun als Monster Hunter Generations Ultimate auch im Westen für Nintendo Switch!

Capcom hat den 28. August 2018 als Veröffentlichungstermin angepeilt. Dann erscheint die verbesserte Portierung von Monster Hunter Generations sowohl digital als auch physisch hierzulande für Nintendos neue tragbare Konsole. Spielstände aus Monster Hunter Generations sollen übernommen werden können.

So stellt euch Capcom das neue, alte Abenteuer vor:

Jäger erwartet in diesem nostalgischen Rückblick auf die Anfänge und Entwicklung der Serie die bislang größte Ansammlung an einzigartigen Monstern. Als mutiger Monster Hunter machen sich Spieler auf und stellen sich überlebensgroßen Kreaturen entgegen. Sie erfüllen Jagdquests und sammeln wertvolle Hinterlassenschaften besiegter Gegner, um daraus unzählige Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu fertigen. Nach und nach müssen Spieler vier Dörfer beschützen und gegen die Fatalen Vier sowie einen noch viel gefährlicheren Drachenälteren verteidigen.

Monster Hunter Generations Ultimate bietet klassisches Gameplay und einzigartige neue Twists, neue Gebiete und Monster, sowie Fan-Lieblinge wie den blitzschnellen Zinogre und den Schleichkünstler Nargacuga. Diese Veröffentlichung beinhaltet zudem den neuen Quest-Level “G-Rang”, in dem Spieler auf noch formidablere Monster-Varianten treffen. So stellen die fiesen Viecher die Kampftaktiken und –fähigkeiten der Jäger mit neuen Moves und Fähigkeiten, die bislang in freier Wildbahn noch nicht beobachtet werden konnten, nochmals mehr auf die Probe.

Für Serienneulinge bietet das Gameplay eine Fülle mächtiger Supermoves, Jagdtechniken genannt, die mit einem kurzen Tippen auf den Touchscreen ausgeführt werden. Spieler können aus sechs verschiedenen Jagdstilen wählen – darunter finden sich auch die zwei neuen Stile Wagemut, der mit neuen Moves für erfolgreiche Attacken belohnt, und Alchemiestil, der es Spielern als Support-Stil ermöglicht, im Handumdrehen während des Kampfes hilfreiche Items herzustellen. Monster-Hunter-Spieler können leicht mit den verschiedenen Jagdstilen herumexperimentieren und so die Kampferfahrung ihren ganz eigenen Vorlieben anpassen.