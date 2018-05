Horror-Adventure Angels of Death erscheint für Switch

Playism wird Angels of Death für Nintendo Switch veröffentlichen. Das japanische Horror-Adventure, welches mit RPG Maker VX entwickelt wurde, soll im Sommer für 1.389 Yen (ca. 11 Euro) in Japan erscheinen. Bisher ist nicht bekannt, ob die Version für Nintendo Switch zusätzliche Inhalte bieten wird, allerdings scheint man zumindest die Grafik angepasst zu haben.

Das von Hoshikuzu KRNKRN entwickelte Adventure war ursprünglich ein Freeware-Spiel, wurde aber ebenfalls über Steam veröffentlicht, um den Entwickler zu unterstützen. Zusätzlich zu der Umsetzung für Nintendo Switch soll ab Juli ein Anime zu Angels of Death erscheinen.

Angels of Death ist ein Adventure mit psychologischen Horrorelementen, das in vier Episoden die Geschichte von Rachel und Zack verfolgt. Beide finden sich plötzlich in einer unbekannten Welt wieder, in der jeder nach ihrem Leben trachtet. Sie müssen sich gegenseitig vertrauen, um diesem mysteriösen Ort zu entkommen. Das Spiel soll mit seinem minimalistischen 2D-Grafikstil das Horrorthema untermalen und mit psychologischem Horror Fans des Genres begeistern können. Neben dem Adventure-Part sollen auch andere Gameplay-Stile wie Shooter-Passagen oder Escape-Themen geboten werden.

Angels of Death ist für PCs via Steam auch auf Englisch erhältlich.

via Gematsu