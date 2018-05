GungHo Online: 10 neue Titel in Produktion

By

Laut dem aktuellen Finanzbericht der Firma GungHo Online Entertainment befinden sich derzeit zehn neue Titel in Produktion. Die kommenden Spiele sollen für Smartphones, Konsolen und neue Bereiche erscheinen. Während der E3 2018, die zwischen dem 12. und 14. Juni in Los Angeles stattfindet, will der Entwickler die Spiele enthüllen und weitere Informationen über die zukünftigen Projekte teilen.

Im November 2017 war noch von elf Titeln die Rede, wobei inzwischen Chrono Ma:Gia weltweit für Smartphones erschienen ist, was die aktuelle Anzahl von zehn Titel erklärt.

via Gematsu