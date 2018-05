Final Fantasy Brave Exvius meets Dragon Quest

Der Free-to-play-Titel Final Fantasy Brave Exvius ist bekannt für allerhand Kooperationen und die nächste besondere dieser Art steht im Zeichen von Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals*. Ab sofort können Spieler nämlich gegen legendäre Dragon-Quest-Monster antreten und dabei auch exklusive Gegenstände erhalten.

Alle Spieler, die das Mobile-Rollenspiel während des Events starten, können spezielle Missionen absolvieren, in denen Monstergruppen bekämpft werden müssen. Die Dragon-Quest-Kreaturen Golem und Grüner Rächer trifft man in regulären Kämpfen an, während die besonders starken Feinde Drachenfürst und Orochi als Bosse auftreten. Medaillen, die Spieler durch einen Sieg über diese Monster in Raubzügen verdienen, können gegen das Erdrickschwert oder andere berühmte Ausrüstungsgegenstände aus der Dragon-Quest-Reihe eingetauscht werden.