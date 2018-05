Erste Details zu Saiaku Naru Saiyaku Ningen ni Sasagu

Kurz nach der Enthüllung der Visual Novel Saiaku Naru Saiyaku Ningen ni Sasagu (Dedication to the Person who Becomes the Worst Disaster), die für PlayStation 4 erscheinen wird, gibt es die ersten Details zum Videospiel.

Unsichtbare Reisende

Die Geschichte erzählt euch von einem einsamen Mädchen, das in fünf Welten lebt. Sie trägt den Namen Kuro und besitzt die Macht, sich frei zwischen den fünf Welten zu bewegen und diese zu bereisen. Der Protagonist heißt Hyouma und ist nicht dazu in der Lage, andere Lebewesen zu sehen. Die einzige Ausnahme ist Kuro. Der Junge, der keine anderen Menschen sehen kann und das Mädchen, welches nur von Hyouma, aber nicht von anderen Leuten gesehen wird, beginnen sich nach ihrem Treffen gegenseitig zu unterstützen.

Doch eines Tages geschieht ein Desaster und ihre friedlichen Tage zerbrechen. Hyouma befindet sich im Zentrum der Katastrophe und steht vor einem unausweichlichen Schicksal. Um dagegen anzukämpfen, muss er eine Entscheidung treffen…

In Japan soll Saiaku Naru Saiyaku Ningen ni Sasagu am 23. August für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu