Deutsche Verkaufscharts: Donkey Kong hüpft auf Platz 1

In den japanischen Verkaufscharts kann man jede Woche einen neuen Spitzenreiter beobachten, die Deutschen sind da beständiger. In den deutschen PS4-Charts behält God of War die Oberhand gegenüber Far Cry 5. Die Day One Edition von God of War landet erneut auf Platz 2 und hinter Far Cry 5 sortieren sich die Standard Edition und die Limited Edition von God of War ein.

In den Xbox-One-Charts bleibt Far Cry 5 an der Spitze, dahinter klettert Minecraft dank dem Explorer’s Pack auf Platz 2. In den PC-Charts gibt es einen neuen Spitzenreiter. Total War Saga: Königreiche Britanniens erobert die Spitzenposition und landet vor Far Cry 5 und Die Sims 4.

Auch in den Nintendo-Switch-Charts gibt es erwartungsgemäß einen neuen König. Wie in Japan landet Donkey Kong Country: Tropical Freeze auf Rang 1 und kann endlich Mario Kart 8 Deluxe den Rang ablaufen. In den 3DS-Charts bleibt hingegen alles beim Alten: Pokémon Ultrasonne vor Ultramond.