Deutsche Verkaufscharts: Conan mischt mit

In den aktuellen deutsche Verkaufscharts sorgt Conan Exiles für die größte Unruhe. In den deutschen Xbox-One-Charts, ermittelt von GfK, erobert Conan Exiles ohne ernsthafte Gegenwehr sogar den Thron. Gefolgt wird der Barbar von Monster Hunter: World und Minecraft: Explorer’s Pack.

In den deutschen PS4-Charts schafft Conan Exiles einen beeindruckenden Einstieg auf Platz 2 hinter der Day One Edition von God of War. In den PC-Charts reicht es nur für Platz 8. Dort ziehen Far Cry 5 und Die Sims 4 ganz oben ihre Kreise. Pillars of Eternity landet in den deutschen PC-Charts auf Platz 3.

In den Nintendo-Switch-Charts bleibt es ruhig. Donkey Kong Country: Tropical Freeze kann hier noch einmal die Spitze vor Mario Kart 8 Deluxe verteidigen. In den deutschen 3DS-Charts landet Pokémon Ultrasonne einmal mehr vor Pokémon Ultramond.