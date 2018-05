Der zweite DLC zu Sword Art Online: Fatal Bullet

By

Nach der Veröffentlichung des ersten Season-Pass-DLCs zu Sword Art Online: Fatal Bullet legt Bandai Namco schon in Kürze nach. Man kündigte den zweiten DLC an. Betrayal of Comrades wird neue Bosse, neue Charaktere, neue Features und nicht zuletzt ein neues Szenario bieten. Ein Veröffentlichungstermin steht aber noch nicht fest.

In dem neuen Handlungsbogen werden Spieler das Geheimnis um Copy-ArFa-sys lüften und dabei auch auf die Charaktere Clarence und Shirley aus Gun Gale Online treffen. Sie schließen sich der Gruppe an und unterstützen den Spieler auf dem Schlachtfeld. Dort warten nämlich auch zwei neue Bosse. Sie sind vom Samurai-Stil inspiriert und sind entweder Meister des Schwertkampfs oder Scharfschütze.

Die Basis des Spielers wird erweitert

Außerdem wird der DLC die Basis des Spielers durch ein neues Gebiet und neue Funktionen erweitern. Dort wird dann das Umgestalten und Verstärken von Accessoires möglich sein. Zudem werden bekannte Charaktere die Basis besuchen und exklusive Quests anbieten. Der DLC Betrayal of Comrades wird Teil des Season-Pass sein.

Der neueste Teil der Reihe Sword Art Online

Im neuesten Spiel der SAO-Reihe: Sword Art Online: Fatal Bullet übernimmt der Spieler mit einem eigenen Charakter die Rolle des Protagonisten. Spieler erleben ein einzigartiges, realistisches Sci-Fi-Setting mit vielen unterschiedlichen Waffen und Kampfstilen. Sie können mit zahlreichen Charakteren aus den Novels/Mangas, Animes und Spielen interagieren, während eine optisch verbesserte, personalisierte Welt nur darauf wartet entdeckt zu werden. Sword Art Online: Fatal Bullet wartet zusätzlich mit neu bewaffneten Gegnern und einem Gameplay auf, welches sich durch das Entwickeln von neuen Skills und Fähigkeiten an die individuelle Spielweise anpasst.

Sword Art Online: Fatal Bullet ist für PS4, Xbox One und PCs bereits erhältlich*. Unseren Test zu Sword Art Online: Fatal Bullet findet ihr hier.