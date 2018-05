Dengeki zeigt das Caligula Effect: Overdose Special Pack

Dengeki-Online hat einen genaueren Blick auf ihr exklusives Special Pack zu The Caligula Effect: Overdose geworfen, welches über den Dengeki-Shop erhältlich sein wird. Kosten wird diese besondere Edition 14.580 Yen (circa 113 Euro).

Inhalt:

Original DVD. Diskussionsrunde mit den Synchronsprechern Chiharu Sawashiro (männlicher Protagonist), Ari Ozawa (Naruko Morita), Maria Naganawa (Ayana Amamoto), Kenji Akabane (Eijin Biwasaka) und dem Produzenten Takuya Yamanaka

B2-Wallscroll, gezeichnet von Charakterdesigner Oguchi

Produktcode für ein Original-Kostüm-Set (schwarze Anzüge für alle Going-Home-Club-Mitglieder) und das Stigma Electric Parade (steigert kritische Treffer und Evasion und gibt 15% mehr Erfahrung)

„Extreme Going-Home Club Comic“-Aufkleber

Die vier bereits vorgestellten Vorbestellerboni werden ebenfalls mit in dieser Version enthalten sein.

The Caligula Effect: Overdose ist eine upgedatete Version des JRPGs The Caligula Effect, welches 2017 für PlayStation Vita im Westen erschien. Die Version für PlayStation 4 wird bessere Grafik, zusätzliche Szenarios, mehrere Enden und neue Gruppenmitglieder haben. Neben dem vormals ausschließlich männlichen Protagonist gesellt sich nun auch eine weibliche Version hinzu, die von Miyuki Sawashiro gesprochen wird. Wählt man die weibliche Variante, so sollen sich einige Reaktionen und Geschehnisse im Spiel ändern.

The Caligula Effect: Overdose wird in Japan am 17. Mai 2018 für PlayStation 4 erscheinen. Alle bisherigen Informationen zum Spiel lassen sich in unserem Artikelarchiv nachschlagen.

via Dengeki-Online