Ares, Lena und Ishtar kämpfen in Fire Emblem Heroes

Ab dem 10. Mai werden dank Intelligent Systems und Nintendo drei neue Helden in Fire Emblem Heroes verfügbar sein. Dabei stammen alle drei aus Fire Emblem: Genealogy of the Holy War und bringen zusätzlich das neue Story-Kapitel „Hellfire“ mit. Die neuen Helden sind:

Ares (gesprochen von Robbie Daymond, gezeichnet von PenekoR)

Lene (gesprochen von Faye Mata, gezeichnet von Yoshiku)

Ishtar (gesprochen von Ratana, gezeichnet von Suekane Kumiko)

Fire Emblem Heroes ist weltweit für iOS und Android erhältlich.

via Gematsu