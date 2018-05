Demo für Zone of the Enders: 2nd Runner MARS verfügbar

Konami hat im PlayStation Store eine Demo zu Zone of the Enders: The 2nd Runner – M∀RS veröffentlicht, welche ab sofort zur Verfügung steht. Dabei könnt ihr das Spiel in 4K-Auflösung in seiner ganzen Pracht unter die Lupe nehmen und ebenso den VR-Modus ausprobieren.

Erlebe Zone of the Enders in VR

Die VR-Inhalte beschränken sich auf den sogenannten „3D Hangar“, in dem man Einblicke in die Spielwelt erhält. Außerdem gibt es einen „3D Model Viewer“ und ein „Cinematic Theater“. In dem Theater kann man nach dem Abschluss des Spiels jede Zwischensequenz noch einmal anschauen, optional in vollem VR.

Am 6. September wird das Remaster des Originals mit neuen Features für PlayStation 4 und PC-Steam erscheinen.

via Gematsu