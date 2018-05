Crossover-Puzzler Crystal Crisis für Switch angekündigt

By

Nicalis hat Crossover-Blut geleckt. Nach dem Crossover-Fighter Blade Strangers kündigte man über den offiziellen Twitter-Account nun auch Crystal Crisis für Nintendo Switch an. Crystal Crisis ist ein Puzzler, der rund 19 Charaktere aus verschiedenen Nicalis-Spielen in einem Crossover vereint. Das Spiel präsentiert sich als ein klassischer Fighter, allerdings führt man keine direkten Schläge aus, sondern bringt farbige Blöcke zusammen, um dem Gegner Schaden zuzufügen. Nicalis nennt es scherzhaft „das ambitionierteste Nicalis-Crossover seit dem letzten.“

Crystal Crisis soll im Herbst für Nintendo Switch erhältlich sein.

Crystal Crisis bringt unter anderem Charaktere aus den Spielen Cave Story, Binding of Isaac und Code of Princess EX zusammen, soll aber auch neue Charaktere bieten. Astro Boy und Black Jack aus den gleichnamigen Animes von Tezuka Productions geben ebenfalls ein Stelldichein. Der Puzzle-Fighter wird online oder auch lokal im Multiplayer gegeneinander spielbar sein und Modi wie Survival, Tag-Team und Arcade bieten. Hervorstechen soll Crystal Crisis mit der Möglichkeit, Blöcke über den Rand hinweg auf der gegenüberliegenden Seite einsetzen zu können. Zudem wird jeder Charakter spezifische Stages, Musik und Special Moves besitzen.

Unten nun ein paar Screenshots und der Ankündigungstrailer zum Spiel.

via Gematsu