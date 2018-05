Breath of the Wild: Modder machen Zelda spielbar

Es gibt ein paar Zelda-Traditionen, mit denen bricht selbst Breath of the Wild nicht. Dazu gehört, dass Link keine Sprachausgabe hat (was Eiji Aonuma auch begründete). Und dass man Link steuert und Zelda rettet. Mit der letzten Tradition brechen nun Modder, die Zelda in Zelda: Breath of the Wild* erstmals spielbar machen. Und das auf eine äußerst professionelle Art und Weise.

Inzwischen arbeiten etwa 20 Entwickler an dem Mod-Projekt „The Zelda Conversion Project“ und die machen sich allerhand Arbeit. Das erste große Problem war, dass es im Spiel kein komplettes Modell des Charakters Zelda gibt. Die ist nämlich nur in vorgerenderten Zwischensequenzen zu sehen. In den Gamefiles wurde man schließlich doch fündig, aber man fand nur ein Modell ohne untere Gliedmaßen. Die Modder wurden hier selbst tätig und komplettierten das Modell, das sich letztlich sehen lassen kann.

Das Projekt wurde größer und größer und inzwischen arbeiten die Modder auch daran, neue Dialoge zu integrieren, die Musik zu überarbeiten und sogar weitere Kostüme für Zelda einzuarbeiten. Der Mod soll letztlich sogar veröffentlicht werden, zunächst für Wii U und später auch für Nintendo Switch. Den Fortschritt kann man auf dem YouTube-Kanal der Modder beobachten.

Nachfolgend ein Video von der Arbeit der Modder:

