Fork Parker’s Crunch Out erscheint für Super Nintendo

Hin und wieder macht das Super Nintendo Entertainment System nicht nur wegen des Mini-SNES von sich reden, sondern auch, weil ein neues Spiel erscheint. Das passiert in der Tat ab und an und auch heute gibt es wieder eine solche Ankündigung. Devolver Digital und Megacat Studios haben Fork Parker’s Crunch Out für SNES angekündigt. Das Spiel wird exklusiv für SNES entwickelt, wird auf einer NTSC-SNES-Cartridge erscheinen und kann für 49,99 US-Dollar vorbestellt werden.

Die Gesamtheit der Erlöse von Devolver Digital kommt dabei der Organisation Take This zugute, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Spielergemeinschaft über Fragen zur psychischen Gesundheit zu informieren, Bildung und Dienstleistungen innerhalb der Branche anzubieten und sich mit der Prävention psychischer Erkrankungen zu befassen. Auch noch eine gute Sache also!

Im Spiel selbst nimmt Devolver mal wieder jemanden auf die Schippe, diesmal sich selbst. Fork Parker ist nämlich der fiktive Chief Financial Officer des Publishers, der bereits in mehreren Spielen aufgetaucht ist. Nun bekommt er sein eigenes Spiel. Und ironischerweise verdient Devolver damit nicht mal Geld.

Devolver stellt das Spiel so vor:

Fork Parker’s Crunch Out ist ein klassisches Arcade-Spiel rund um den berüchtigten Devolver Digital CFO, der mit seiner Liebe zum Profit und seinen fragwürdigen Motivationsmethoden eine Gruppe von Spieleentwicklern von einem unterdrückten Garagenstudio bis hin zu einem Mega-Konzern aufsteigen lässt. Deadlines sollten also auf keinen Fall verpasst werden und Fork wird alle Methoden der Ermutigung nutzen, um sein Team konzentriert und produktiv zu halten, während sie hart daran arbeiten, ihren nächsten großen Hit pünktlich abzuliefern und ihre Boni zu erhalten, die leider an die Reviews zu diesem Spiel gebunden sind.

„Wie in unserem White Paper „Crunch Hurts“ von 2016 gezeigt wird, ist Crunch eine unhaltbare Praxis, die die Leidenschaft der Spieleautoren auf Kosten ihres körperlichen und geistigen Wohlbefindens ausnutzt“, erklärt Kate Edwards, Executive Director bei Take This. „Wir applaudieren und schätzen den kreativen Ansatz von Devolver Digital und Megacat Studios, die Realität dieser Krise aufzudecken und gleichzeitig unsere Mission großzügig zu unterstützen.“

Natürlich darf auch Fork Parker in der Pressemeldung zu Wort kommen: „Als ich zum ersten Mal auf ein Wohltätigkeitsspiel angesprochen wurde, nahm ich an, dass dies ein cleverer Steuerhinterziehungsbetrug war – dafür ist man gerne Feuer und Flamme“, sagte Devolver Digital CFO Fork Parker. „Nachdem mir dann mehrmals ausführlich erklärt wurde, dass dies den guten Leuten von Take This helfen sollte, stimmte ich widerwillig zu.“

Fork Parker’s Crunch Out erscheint in einer auf 1.000 Einheiten limitierten Auflage auf dem erwähnten Modul inklusive einer Anleitung und einer Spielebox.