Ankündigung von Cat Quest II für PS4, Switch und PCs

The GentleBros hat eine Ankündigung für Cat Quest II: The Lupus Empire getätigt. Der Nachfolger von Cat Quest soll für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs erscheinen. Weitere Informationen wurden noch nicht genannt, allerdings will der Entwickler bald den Ankündigungstrailer veröffentlichen.

Cat Quest ist für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs erhältlich. Wenn ihr euch für den Erstling interessiert, solltet ihr einen Blick auf unseren Test der Nintendo-Switch-Version werfen.

via Gematsu