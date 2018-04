Shenmue I & II HD waren bei SEGA schon lange Thema

By

Auf der E3 vor drei Jahren überraschte Sony mit der Ankündigung von Shenmue 3 auf der Sony-Bühne. Allerdings veröffentlicht Sony nicht das Spiel, sondern machte bei dem Event einfach auf die zum Spiel gestartete Kickstarter-Kampagne aufmerksam. Der Titel wurde erfolgreich finanziert und befindet sich seitdem in Entwicklung. Doch den dritten Teil einer Reihe zu spielen, ohne die Vorgänger zu kennen, ist selten wirklich spaßig.

Deswegen kündigte SEGA in der vergangenen Woche an, dass man die ersten beiden Shenmue-Spiele in einer verbesserten Version neu veröffentlichen wird. Wie SEGA-Vize-Präsident John Clarke nun erklärt, sprach man bei SEGA schon lange darüber, Shenmue neu zu veröffentlichen. Doch erst als man nach der Ankündigung des dritten Teiles sah, wie groß die Fangemeinde ist, entschied man sich letztlich den Schritt zu gehen.

Auch die Tatsache, dass japanische Spiele allgemein im Westen immer beliebter werden, führte zu der Entscheidung. So sei „eine Veröffentlichung von Shenmue I & II unvermeidbar“ gewesen, laut Clarke. Ein Beispiel dafür sei der Re-Release von Valkyria Chronicles gewesen, welcher zeigte, dass die japanischen Spiele aus dem Hause SEGA immer beliebter werden.

Als kleinen Teaser sprach Clarke auch von anderen Spielen, welche auf einer möglichen Re-Release-Liste stehen würden. Mehr sagte er dazu nicht, außer, dass man erstmal froh sei, Shenmue I & II neu zu veröffentlichen. Shenmue I & II erscheinen noch in diesem Jahr in einer Packung für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

via Dualshockers