Tutturu! #5: Final Fantasy Type-0 – Kalligraphie

Tutturu! ♪

Lange nicht mehr ge-tutturu-t!

In dieser Artikel-Serie wollen wir euch die japanische Sprache anhand von Videospiel-Beispielen näher bringen. Nach einer längere Pause geht es nun wieder etwas weiter! Viele von euch haben doch sicher das heiß diskutierte Final Fantasy XV gespielt, bei dem Tabata-san Director war. Tabata-san war davor auch schon einmal Director, und zwar bei Final Fantasy Type-0. Type-0 ist ein nicht minder heiß diskutiertes Spiel.

Fragt hierzu nur mal unseren lieben Seb: der Gute hat das Spiel auf unserem Twitch-Kanal gespielt und war am Ende einfach nur noch froh, damit fertig zu sein ^^. Persönlich hat mir das Spiel viel besser gefallen, aber was wohl bar jeglicher persönlicher Meinung unanfechtbar ist, ist, dass das Ende hoch kontrovers ist. Wir machen das jedoch heute ganz anders: bei uns versteht man alles und ist sich im Klaren darüber, was gerade passiert ist (mal im Ernst, was sollte das Ende von Type-0?!).

Final Fantasy Type-0 bietet sich wunderbar dazu an ein paar weitere Kanji anzusehen, auch wenn sie diesmal etwas kunstvoller gestaltet sind (Kalligraphie – 書道…shodou…der Weg des Schreibens). Wir beantworten die Frage, was man tun kann, wenn man keine Ahnung hat, was das Kanji bedeutet.

零式 … bedeutet „Type 0“. Das überrascht zum Glück nicht so sehr.

零 … rei, steht für 0 (Null).

式 … shiki, steht für so Einiges: Zeremonie, Ritus, Feier, Stil, Modell, Typ, Art, Methode, Formel. Wow. Aber allen gemeinsam ist, dass es eine Art und Weise ist, irgendwas zu tun oder eben ein bestimmtes Modell von etwas, ein Typ. Zum Beispiel kommt es im japanischen Wort für Hochzeit vor: 結婚式 (kekkonshiki). Eine Hochzeit ist ja auch eine gewisse Zeremonie.

Um herauszufinden, was 零 heißt, benutzen wir einfach die Radikale, die im Kanji sind. Und dazu auch noch am besten irgendein Wörterbuch oder eine App, die auf Radikale aufbaut, zum Beispiel Makimono (kostenfrei). Da kann man Radikale auswählen und alle Kanji anzeigen, die aus diesen Radikalen bestehen. So sieht man in 零 zum Beispiel oben das Radikal 雨. Es ist zwar gestauchter und zusammengepresster als wenn man es alleine schreibt, aber man kann es erkennen. Zum Glück, denn manche andere Kanji ändern ihre Form eher stark, wenn sie zum Radikal werden.

Zum Beispiel „Wasser“:

水 … mizu, das Kanji für Wasser

酒 … wird als Radikal eher ein verzerrtes Smiley…und zwar ist es der linke Teil des Kanji „sake“ für meist stärkeren Alkohol.

Hat man die richtigen Radikale ausgewählt, findet man das Kanji im Wörterbuch und kann sich so über dessen Bedeutung klar werden. Je mehr Japanisch man kann, desto mehr erkennt und sieht man die unterschiedlichen Radikale und kann sich so bei der Suche nach der Aussprache und Bedeutung der Kanji weiterhelfen.

Nun haben wir hoffentlich alles verstanden und stehen ohne riesige ??? am Ende dieser Lektion über Final Fantasy Reishiki da. Doch man kann noch etwas mithilfe von Final Fantasy Type-0 lernen. Denn reishiki lässt sich auch als 礼式 schreiben und bedeutet nun Etikette. Viele Kanji haben nicht nur sehr oft mehrere Bedeutungen, sondern auch ein und dieselbe Aussprache hat hin und wieder eine andere Bedeutung.

Die Kanji sind nicht einfach zu lernen, aber eines ist gewiss: unübersichtlicher und unlogischer als das Ende von Final Fantasy Type-0 kann es nicht sein.