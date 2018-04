Soundtrack zu Octopath Traveler erscheint am 13. Juli

By

Nintendo-Switch-Besitzer können sich in den nächsten Monaten auf eine Vielzahl von Spielen freuen. Darunter auch Octopath Traveler. Das traditionelle JRPG mit dem einzigartigen Art-Design wird von Square Enix entwickelt und erscheint exklusiv für Nintendos neueste Konsole.

Nun haben die Verantwortlichen den Soundtrack für das Spiel angekündigt. Auf vier CDs können sich Fans auf insgesamt über 80 Titel freuen, die allesamt von Yasunori Nishiki komponiert wurden. Zu seinem Portfolio zählen Werke wie Gravity Rush 2, Fate/Extella: The Umbral Star und die Animationsserie zu Granblue Fantasy.

Der Soundtrack erscheint am 13. Juli und wird zunächst nur über den japanischen Square Enix Store für 3.800 Yen (ca. 27 Euro) zu haben sein. Vor etwa vier Monaten veröffentlichte man bereits ein Video, welches viele Einblicke in den Soundtrack und dessen Aufnahme gewährt. Hier könnt ihr euch nochmal in viele Lieder und den Stil reinhören.

Octopath Traveler erscheint weltweit am 13. Juli 2018 für Nintendo Switch* und wird hierzulande sowohl in einer normalen, als auch in einer Sammler-Edition erscheinen. Die sogenannte Compendium Edition enthält ein Aufklapp-Bilderbuch, eine Karte der Spielwelt und eine Münze, die der Währung im Spiel nachempfunden ist.

via Siliconera