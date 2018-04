Pokémon für Nintendo Switch ist die „achte Generation“

Viel wissen wir nicht zum neuen Pokémon für Nintendo Switch*. Gut – eigentlich gar nichts. Das spanische Official Nintendo Magazin macht nun einige Andeutungen. So soll es sich laut dem Magazin um die „achte Generation“ der Serie handeln. So richtig bestätigt war das bislang nicht, auch wenn die meisten Fans das erwarten dürften. Das bedeutet also, wir würden neue Regionen kennenlernen und neue Monster fangen können.

Außerdem schreibt das Magazin, The Pokémon Company wolle die Serie überdenken und Fans mit „neuen Mechaniken“ überraschen. Eine kleine Passage, die Fans eher mehr als weniger spekulieren lässt. Welche neuen Mechaniken könnten dies sein? Erwartet Pokémon-Fans vielleicht sogar eine Open-World? Es könnte sich natürlich auch um die üblichen neuen Features oder Modi handeln – aber wäre das überraschend für Fans?

Mehr erfahren wir vielleicht zur E3 2018 im Juni. Zu viel sollte man in diese Worte des Magazins sicherlich nicht interpretieren, auch wenn es sich um das Official Nintendo Magazin handelt. Das neue Pokémon soll noch in diesem Jahr „oder später“ erscheinen. Angekündigt wurde das Spiel bei der E3 2017, ein „Core-RPG-Pokémon“ solle es sein, sagte Präsident Tsunekazu Ishihara damals.

via NintendoLife