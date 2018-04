Seven Days erscheint in Japan auch für PS Vita

Laut der neusten Ausgabe der Famitsu wird der japanische Herausgeber Prototype eine PlayStation-Vita-Version der All-Ages-Visual-Novel Seven Days: Anata to Sugosu Nanokakan in Japan herausbringen. Zwar wird es in diesem Ableger keine Zusätze innerhalb der Handlung geben, dafür jedoch zahlreiche neue Event-Bilder. Das geplante Erscheinungsdatum ist der 5. Juli 2018 und preislich wird die physische Edition bei 5.300 Yen (zirka 40 Euro) liegen, während die digitale Edition mit 4.700 Yen (circa 35 Euro) etwas günstiger sein wird.

Ursprünglich erschien Seven Days, als erfolgreich finanziertes Crowfunding-Projekt, Ende September 2017 in Japan für PCs. Herausgeber Fruitbat Factory teilte 2016 in einem seiner Blog-Einträge mit, dass sie mit an LIFE0s Projekt beteiligt seien und sich um eine englische Version der Visual Novel kümmern würden. Bislang gibt es allerdings keine Neuigkeiten dazu.

Beschrieben wird die Handlung wie folgt:

Kurz vor Beginn der Sommerferien entscheidet sich Protagonist Shuuichi Kanazaki dazu eine verfluchte Blu-ray anzusehen, die ihm ein Kumpel ausgeliehen hat. Mit fatalen Folgen, denn das sich in der Disk befindliche Geistermädchen ergreift kurzerhand Besitz von ihm. Zum Glück leitet die Familie seiner Kindheitsfreundin, Murasaki Sairenji, einen alten Tempel und so versucht sie besagten Geist auszutreiben. Das Ritual gelingt, jedoch sorgt ihre Unerfahrenheit dafür, dass die Gestalt des Mädchens in der Welt der Lebenden bestehen bleibt. Der Geist, der im Film ermordet wurde, heißt Chiyako Mikanagi und verkündet, dass sechs weitere Geistermädchen in ihm wohnen.

Laut Murasaki können Geister lediglich 49 Tage in dieser Welt verweilen – sieben Tage für jedes der Mädchen. Shuuichi bekommt die Aufgabe erteilt, ihnen dabei zu helfen glücklich zu werden, so dass sie ohne Reue ins Reich der Toten übergehen können. Allerdings ist die Zeitspanne, um das Ziel zu erreichen, sehr kurz und es bedeutet für Shuuichi jedes Mädchen näher kennenzulernen, nur um dann sieben Mal einen schmerzvollen Abschied mitzuerleben.

