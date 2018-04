Sega Fes 2018: Alle Streams und Events auf einen Blick

Das Sega Fes 2018 findet bekanntlich am 14. und 15. April im Bellesalle in Akihabara, Tokio, statt. Neben einigen Dingen, die man vor Ort bewundern kann, wird es auch zahlreiche Stage-Events geben, die alle auch live gestreamt werden.

Einen kleinen Überblick über das Sega Fes 2018 findet ihr hier. Das Event findet von 11 Uhr bis 19 Uhr am 14. April und von 11 Uhr bist 18 Uhr am 15. April japanischer Zeit statt, falls jemand derzeit in Japan sein sollte. Für alle anderen findet sich unten der Plan inklusive der YouTube-Stream-Links in mitteleuropäischer Zeit.

14. April

B1F Stage (Stream-Link)

3:30-4:00 – Eröffnungszeremonie mit Ansprache von Sega-CEO Hajime Satomi.

4:30-5:30 – Border Break für PlayStation 4 mit aktuellen Informationen zum Spiel.

für PlayStation 4 mit aktuellen Informationen zum Spiel. 6:00-7:00 – Soul Reverse Zero für PCs und mobile Geräte mit neusten Informationen zum zweiten Teil der Geschichte, die im Frühling hinzugefügt werden soll.

für PCs und mobile Geräte mit neusten Informationen zum zweiten Teil der Geschichte, die im Frühling hinzugefügt werden soll. 8:00-9:15 – Neue Informationen zum Otome-Spiel Readyyy! Das Stage-Event wird auch ein kleines Live-Konzert beinhalten.

Das Stage-Event wird auch ein kleines Live-Konzert beinhalten. 10:00-11:00 – Mit Sonic DJ Live gibt es ein Konzert, das sich ausschließlich mit Musik aus Sonic beschäftigt.

1F Live-Stream-Stand (Stream-Link)

3:00-3:30 – Eröffnung.

3:30-4:00 – Vorstellung des Merchandise und der Events des Fests.

4:20-4:40 – Ange Vierge: Girls Battle mit neuen Informationen zur Beliebtheitsumfrage und dem Release.

mit neuen Informationen zur Beliebtheitsumfrage und dem Release. 4:40-5:00 – Event zu Chain Chronicle mit der Möglichkeit auf Gewinne für Anwesende.

mit der Möglichkeit auf Gewinne für Anwesende. 5:00-5:20 – Überblick über die Entwicklung zur Fußball-Simulation Sakatsuku: Road to the World .

. 6:20-8:00 – Neue Informationen von Entwicklerstudios der Sega Group (u.a. Atlus) zu Spielen, die derzeit in Entwicklung sind.

8:30-10:30 – Phantasy-Star-Online-2-Event mit Phantasy Star Online 2 Cloud für Nintendo Switch.

für Nintendo Switch. 11:00-11:30 – Atlus-Producer Kazuhisa Wada stellt Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night vor.

und vor. 11:30-12:00 – Abschluss

15. April

B1F Stage (Stream-Link)

3:30-5:30 – Puyo-Puyo -Turnier mit bekannten eSport-Spielern und einem Preisgeld von 1 Million Yen.

-Turnier mit bekannten eSport-Spielern und einem Preisgeld von 1 Million Yen. 6:00-7:00 – Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation mit neuen Informationen zum AR-Feature des Spiels.

mit neuen Informationen zum AR-Feature des Spiels. 7:30-9:30 – Neue Informationen zum Online-RPG Phantasy Star Online 2 .

. 10:00-11:00 – Offene Runde zu Persona 3: Dancing Moon Night, Persona 5: Dancing Star Night und Persona 5 The Animation. Hier mehr dazu.

1F Live-Stream-Stand (Stream-Link)

3:00-3:30 – Eröffnung.

3:30-4:00 – Vorstellung des Merchandise und der Events des Fests.

4:00-4:50 – Live-Gameplay zum Arcade-Spiel Soul Reverse .

. 5:10-6:00 – Star-Horse-Pocket -Event, unter anderem mit Ankündigungen zu zukünftigen Events.

-Event, unter anderem mit Ankündigungen zu zukünftigen Events. 6:00-6:30 – Neuste Informationen zum Mobil-RPG Kotodaman .

. 6:30-8:10 – Neue Informationen von Entwicklerstudios der Sega Group (u.a. Atlus) zu Spielen, die derzeit in Entwicklung sind.

8:40-9:20 – Classic Game Stage mit einem Überblick zu Ports von klassischen Spielhallentiteln.

9:50-10:30 – Live-Gameplay zum Valkyria-Chronicles-4 -DLC „Two Valkyrias“.

-DLC „Two Valkyrias“. 10:30-11:00- Abschluss

via Gematsu