Shenmue I & II erscheinen für PS4, Xbox One und PCs

Sega hat das Sega Fes 2018 genutzt, um eine Ankündigung zu machen, auf die Fans lange vergeblich gewartet, aber immer gehofft hatten. Im Vorlauf heizte Sega per Social Media noch einmal kräftig ein – aber das muss ja bekanntlich nicht immer ein gutes Zeichen sein. Doch diesmal waren die Vorschusslorbeeren berechtigt. Sega kündigte Shenmue I & II für PlayStation 4, Xbox One und PCs an.

Die Neuauflage der Spiele war seit der erfolgreichen Finanzierung von Shenmue 3 immer ein Thema, sowohl bei Fans als auch bei Sega. Im Mai 2016 verkündete Sega, dass man über HD-Remaster nachdenkt. Im Februar 2017 registrierte Sega Europe einige Domains, die unmissverständlich mit HD-Neuauflagen der Spiele in Verbindung stehen. Wenige Tage später berichtete der Händlerblog Rice Digital, dass HD-Neuauflagen „noch 2017“ erscheinen sollen. Doch seitdem war Ruhe.

Nun die Ankündigung. Beide Spiele erschienen 2000 und 2001 für Dreamcast und erreichten Kultstatus. Schon von Anfang an plante Yu Suzuki 16 Kapitel, die in mindestens drei Spielen verarbeitet werden sollten. Das dritte Spiel lässt bekanntlich bis dato auf sich warten. Shenmue I & II erscheinen noch in diesem Jahr. Für Konsolen gibt es eine physische Veröffentlichung, bei PC-Steam erscheinen die Spiele nur digital.

Für die aktuelle Generation erhalten die Spiele einige Verbesserungen. Die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet, es gibt frei einstellbare Bildschirmauflösungen, japanische und englische Sprachausgabe und Fans haben die Möglichkeit, zwischen klassischer und moderner Steuerung zu wählen. Eine offizielle Website hat Sega hier geschaltet. Die Veröffentlichung der Spiele ist 2018 geplant, ein Release vor Shenmue 3 macht Sinn.

via Gematsu