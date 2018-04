Grisaia: Phantom Trigger Vol. 3 & 4 für Vita in Japan

Nach der Veröffentlichung von Grisaia: Phantom Trigger Vol. 1 & 2 für PlayStation Vita, die in Japan im Dezember 2017 erfolgte, werden nun auch die nächsten Teile als Grisaia: Phantom Trigger Vol. 3 & 4 für die Plattform in Japan erscheinen. Laut der Dengeki PlayStation kümmert sich Prototype um die Portierung für den Handheld, die am 2. August erscheinen soll.

Grisaia: Phantom Trigger Vol. 3:

Während Rena und Maki sich von ihren Verletzungen erholen, begeben sich die anderen Mitglieder der Gruppe SORD auf einen Ausflug, der sie nach Übersee führt. Im Augenblick ihrer Ankunft am Zielort wird die Gang Mihama in eine Fahndung nach einem Deserteur der Einheit SORD gezogen. Die Suche wird von den Schülerinnen Sylvia und Velvet der internationalen Schule St. Aile angeführt. Der Star der jetzigen Show ist Tohka, doch sie kämpft gerade mit ihren eigenen Problemen. Ihr kommen alte Erinnerungen an ihre Eltern in den Sinn und ein Versprechen, das sie nicht einhalten konnte…

Welche Antworten wird Tohka finden? Die Wahrheit liegt vor ihr.

Grisaia: Phantom Trigger Vol. 4:

Kumashiro Megumi (Gumi) ist erst kürzlich von der internationalen Schule St. Aile angereist und trainiert hart mit Rena und Maki, die sich mittlerweile komplett von ihren Verletzungen erholt haben. Mit der Hilfe ihrer Beraterin Tohka ist sie zu einer hervorragenden Scharfschützin geworden. Ein weiterer Neuzugang in Class A, der Eliteeinheit von Mihama, ist Sengoku Taiga. Haruto, die sich um das Team kümmert, stellt eine Bedingung, die den Wechsel von Taiga betrifft: Chris muss sich um sie kümmern.

Zuerst wirken die beiden wie ein ungleiches Paar, doch als die beiden mehr Zeit miteinander verbringen, beginnt Chris die Welt aus Taigas Perspektive zu sehen. Dann ereignet sich ein Terroranschlag. Chris beeilt sich, den Ort des Geschehens zu erreichen und kümmert sich nicht um die Gefahren, die vor ihr liegen. Die Zahl der Todesopfer steigt weiter und die Einheit SORD muss den Schrecken hilflos mit ansehen. Welches Schicksal erwartet Chris, Taiga und die Akademie Mihama?

