Prepare to pay: Münzsammlung zu Dark Souls

Der offizielle Twitter-Account von Bandai Namco UK lässt verlauten, dass die Souls-Reihe eine Münzsammlung erhalten wird. Die Kollektion mit dem Namen Emblem Collection ~ Praise the Sun – Bronze Edition ~ wird zwei Bronzemünzen mit dem bekannten Sonnenemblem enthalten. Derzeit kann man die Sammlung für den stattlichen Preis von 74,99 Euro im Bandai Namco Shop vorbestellen.

Es ist der Gral des Kriegers des Sonnenlichts. Dieses offizielle Dark-Souls-Emblem ist teils Juwel, teils Medaille und eine verdiente Belohnung für wahre Anbeter der Sonne. Diese Dark-Souls-Medaille wird dich mit ihren Details und ihrer Qualität beeindrucken – es handelt sich hier um ein Sammlerstück aus reiner Bronze. Feiere die Ursprünge der preisgekrönten Dark-Souls-Serie mit diesem „Preiset die Sonne“-Emblem.

So der Text zu der Edition. Eine Halterung für die Bronzemünzen mit einem Durchmesser von 76mm wird ebenfalls mitgeliefert. Der Preis dafür ist definitiv Souls-like. Was haltet ihr von der Kollektion? Dark Souls Remastered* erscheint am 25. Mai für PlayStation 4, Xbox One und PCs, während die Nintendo-Switch-Version auf Sommer 2018 verschoben wurde.