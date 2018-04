One Piece: Grand Cruise erscheint am 24. Mai in Japan

By

Etwa ein Jahr ist es her, dass One Piece: Grand Cruise von Bandai Namco angekündigt wurde. Dabei handelt es sich um eine Virtual-Reality-Erfahrung im One-Piece-Universum. Nachdem lange Zeit nur bekannt war, dass das Spiel 2018 im PlayStation Store erscheinen würde, hat man nun Klarheit geschaffen. In der neusten Ausgabe der Weekly Jump wird bestätigt, dass sich Fans das PlayStation-VR-Headset ab dem 24. Mai aufsetzen und in die magische Welt der Strohhut-Bande stürzen können.

Außerdem werden noch weitere Informationen geteilt. So gibt es zwei verschiedene Gameplay-Modi. Einmal „Marine Battle! VS Marines Chapter“. Dabei befindet man sich auf der Thousand Sunny und muss dem feindlichen Feuer der Marine ausweichen und zurückschlagen. Dann gibt es noch „Repel! VS Kraken Chapter“. Hier gilt es einem gigantischen Kraken den Garaus zu machen.

In dem Spiel könnt ihr auch mit der gesamten Piratenbande in unterschiedlichen Formen interagieren. Wenn ihr das Abenteuer startet, trefft ihr unter anderem auf Ruffy und in der Küche könnt ihr Sanji über die Schulter schauen. Zudem seid ihr hautnah dabei, wenn Zorro sein Training absolviert oder Chopper Medizin herstellt.

Vielleicht stattet ihr auch Nami in ihrer Kajüte einen Besuch ab und sprecht sie an. In bestimmten Kommunikationsevents könnt ihr mit den Strohhüten interagieren und Fragen beantworten. Je nachdem wie ihr die Fragen beantwortet, ändern sich die Reaktionen der Personen. Zum Piratenleben gehört allerdings noch mehr als nur Kommunikation. Aus diesem Grund gilt es hin und wieder einen riesigen Kraken mit Kanonenschüssen zu besiegen.

One Piece: Grand Cruise wurde bereits für den Westen bestätigt und wird hier noch in diesem Jahr erscheinen.

via Gematsu