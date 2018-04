LOOT! #34: Ein äquivalenter Tausch

Man kann nichts gewinnen, wenn man nicht auch bereit ist Opfer zu bringen. Wenn man etwas Neues erhalten will, muss man etwas von gleichem Wert hergeben. So lautet das alchemistische Prinzip des äquivalenten Tausches. Zu jener Zeit hielten mein Bruder und ich dies für eine der Säulen der Welt.

So hat es uns Alphonse Elric im Anime-Intro wieder und wieder erklärt und so ist es ja auch im echten Leben (naja, mehr oder weniger zumindest). Wenn ihr also diese schicken, temporären Tattoos aus dem Fullmetal-Alchemist-Universum möchtet, seid bereit Opfer in Form von Geld zu bringen. Denn wenn ihr etwas Neues erhalten möchtet, dann müsst ihr etwas von gleichem Wert hergeben – oder welchen Wert der Verkäufer auch immer festsetzt.

Je nachdem welches Tattoo oder Set ihr möchtet, zahlt ihr zwischen zwei und sieben Euro. Der Versand der beiden Shops variiert zwischen vier und circa neun Euro. In den unteren Links könnt ihr euch die verschiedenen Variationen und Preise in Ruhe ansehen.

